Conte torna alla Juve, non da solo: lo porta con sé dal Napoli

Il tecnico sta pensando a una nuova avventura a Torino, asse che può portare dai campioni d’Italia un rinforzo di alto livello

Il weekend di campionato sancisce il ribaltone in testa alla classifica, Inter e Roma sorpassano il Napoli, in piena crisi dopo il ko a Bologna e alle prese con una situazione ambientale molto delicata, come illustrato dalle parole di Antonio Conte. Il cui futuro a questo punto è inevitabilmente tema di dibattito. E potrebbe tingersi di nuovo del bianconero della Juventus, con tanto di affare Anguissa.

Sulle prossime mosse di Conte, ha preso la parola il giornalista Paolo Bargiggia, che sui social si è sbilanciato: “Sta mettendo le basi per dire addio al Napoli a fine stagione. Vuole la panchina della Juventus al posto di Spalletti, ci sono contatti continui con Chiellini“. E in caso di ritorno effettivo allo Stadium, dopo il burrascoso addio del 2014, potrebbe voler portare con sé uno dei suoi fedelissimi della sua avventura partenopea, per avere a disposizione qualche elemento di peso e di spessore. Gli indizi convergerebbero su Anguissa.

Con Conte, il camerunense ha trovato una continuità di rendimento e realizzativa mai avuta in carriera in precedenza. Il suo contratto in scadenza con il Napoli nel 2027, in assenza di rinnovo, deporrebbe a favore di una sua partenza. La Juve del resto lo segue da tempo, era già nelle idee di Giuntoli. Non facile che il Napoli acconsenta a cederlo ai rivali storici, ma nel mercato nulla può essere escluso.