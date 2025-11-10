Dall’Inter alla Juve, ma non è Frattesi: è un regalo a Spalletti

L’operazione si può chiudere tra i 18 milioni e i 20 milioni

C’è un giocatore che Spalletti vuole assolutamente nella sua Juve. Se possibile, anzi deve essere possibile il suo arrivo già nel prossimo calciomercato di gennaio. Un ruolo alla base del progetto tecnico dell’allenatore di Certaldo: il regista.

Da Pizarro a Brozovic fino a Lobotka, un ruolo fondamentale per non dire decisivo in tutte le squadre di Spalletti. Alla Juve, il famoso regista, non c’è: non lo è Locatelli, come conferma la bocciatura dello stesso neo mister bianconero ai tempi in cui era CT della Nazionale.

Già, ma a gennaio chi prendere? Tra i pochissimi alla portata, in un mercato breve e alquanto complicato, si può segnalare Adrian Bernabé del Parma. Spagnolo classe 2001, è il classico giocatore che fa girare la squadra. Appunto, il faro e il play di cui avrebbe bisogno Spalletti.

Dall’Inter sfiorata alla Juve a gennaio: Bernabé per Spalletti

Bernabé era uno dei profili vagliati dall’Inter all’inizio dell’estate scorsa in caso di partenza di Hakan Calhanoglu, ma anche a prescindere dalla cessione o meno del turco.

Poi i nerazzurri, che a gennaio potrebbero salutare Frattesi (da escludere uno scambio con Locatelli) non hanno affondato il colpo, continuando però a seguire con massima attenzione il centrocampista cresciuto nel Barcellona e con trascorsi pure nelle giovanili del Manchester City.

Il Parma non vuole certo privarsene a stagione in corso, ma come accaduto in estate con Leoni, in caso di offerta importante la proprietà americana darebbe senz’altro il via libera. Con l’ex Ds Cherubini, attualmente amministratore delegato del club ducale, si potrebbe impostare un’operazione da 18/20 milioni, senza escludere l’inserimento di una contropartita tecnica.