Joao Mario lascia subito la Juve: scambio secco in Premier

Un terzino per un altro: ma servono gli ok di Comolli e Spalletti

Potrebbe finire presto, ovvero già a gennaio l’avventura di Joao Mario con la maglia della Juve. Arrivato nell’ambito dello scambio con Alberto Costa concluso col Porto, il laterale portoghese non è riuscito a entrare nelle grazie di Tudor prima e di Spalletti adesso.

Solo scampoli di gare, residui di partite che potrebbero spingere il calciatore a valutare l’addio anticipato ai bianconeri. Per il 25enne può muoversi direttamente Jorge Mendes, il quale sappiamo avere un grande ascendente soprattutto sui calciatori suoi connazionali.

Il potente procuratore ha entrature importanti soprattutto in Premier League, soprattutto al Wolverhampton che sta vivendo un’annata drammatica: attualmente è ventesimo, cioè ultimo in campionato. Mendes potrebbe piazzare Joao Mario proprio ai ‘Wolves’, lavorando a uno scambio alla pari con la Juve.

Hoever per Joao Mario: scambio alla pari Juve-Wolverhampton

Joao Mario in cambio di un terzino della squadra inglese, nella fattispecie dell’olandese Ki-Jana Hoever appena tornato dopo l’esperienza in prestito all’Auxerre.

Hoewer è un classe 2002 che ha un po’ deluso le grandi aspettative che si avevano su di lui: attualmente è ai box per un infortunio al ginocchio.

Jorge Mendes potrà architettare quello che vuole, ma è chiaro che per far andare in porto lo scanbio servirà l’ok di Comolli. Ma se vogliamo, anche il via libera di Spalletti. Staremo a vedere.