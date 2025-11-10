Lookman alla Juve a gennaio: cosa succede e l’affaire David

Il nigeriano è destinato a lasciare l’Atalanta

Lookman resta destinato a salutare l’Atalanta. Forse già a gennaio, e stavolta con pieno consenso del club, deciso in qualche modo a voltare pagina. Si parte dall’esonero di Juric, col quale ha quasi avuto uno scontro fisico dopo la sostituzione di Marsiglia. Il tecnico croato verrà rimpiazzato da Palladino. Tutto in famiglia, considerato che l’agente di entrambi è lo stesso.

A proposito di agenti, quelli del nigeriano potrebbe ricominciare presto il giro delle sette chiese. Un giro che ha un unico obiettivo, trovare una nuova sistemazione al proprio assistito.

Il dilemma su Lookman sarà il prezzo. Quanto costerà strapparlo all’Atalanta? C’è chi dice che il prezzo potrebbe essere la metà di quello chiesto/non chiesto in estate all’Inter e agli altri club che si sono fatti avanti. Ovvero 25 milioni di euro.

Juve, occasione Lookman: ma deve partire David

Lookman a 25 milioni, nonostante Coppa d’Africa e una testa piuttosto calda, sarebbe una grande occasione di mercato per la Juve. Ma i bianconeri, per quanto riguarda l’attacco, potrebbero muoversi per Lookman soltanto in caso di partenza di Jonathan David, ai margini con Tudor e ora pure con Spalletti.