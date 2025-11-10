Yildiz rinnova, ma aggiunge una clausola per liberarsi dalla Juve

Il fantasista turco pronto a legarsi al club bianconero fino al 2030 con ingaggio top. Tuttavia restano nubi sul suo futuro

In una prima parte di stagione negativa visti gli scarsi risultati ottenuti in Serie A e in Champions League che hanno già portato al cambio in panchina da Tudor a Spalletti, alla Juventus si fatica a trovare una nota positiva. Tra i pochi calciatori che i tifosi sono disposti a ‘salvare’ dal processo alla squadra c’è senza dubbio Kenan Yildiz.

Il numero 10 bianconero è da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto. La Juve vuole blindare il fantasista turco prolungando l’attuale accordo fino al 2030 e garantendogli un ingaggio all’altezza del suo valore, tra i 5 e i 6 milioni di euro. Attualmente ne percepisce appena 1,5 come il secondo portiere Perin, la metà di quanto viene pagato Gatti e un terzo dello stipendio di Koopmeiners.

La fumata bianca non sembra lontana, ma ci sono dei dettagli di non poco conto da discutere. Forte dell’interesse di top club come Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea, l’entourage di Yildiz vuole inserire una clausola legata non soltanto ai soldi ma ai risultati sportivi. Tradotto: se la Juve non sarà competitiva e non si qualificherà in Champions League, il turco potrebbe andare via a costi contenuti. La palla ora passa a Comolli.