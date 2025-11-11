Juve, messaggio diretto a Spalletti: “È un azzardo” | ESCLUSIVO

L’ex Sturaro in esclusiva sul canale twitch di Juvelive.it: “Se la partita si mette male…”

Sturaro è intervenuto nella diretta Twitch di Juvelive.it. L’ex bianconero ha parlato a 360° del presente e del futuro della Juve, lanciando anche un messaggio a Luciano Spalletti.

Due volte finalista di Champions con l’allora squadra di Allegri, Sturaro si è detto convinto che “la Juventus si rialzerà… Certo, per me è difficile capire da lontano cosa non cada. Senz’altro è un dispiacere”.

Sturaro ha ricordato l’eccellente lavoro svolto da Allegri negli otto anni di Juve, ma anche la forza che aveva soprattutto lo spogliatoio del quinquennio: “Avevamo un grande condottiero e, dentro l’organico, uomini di uno spessore incredibile. Nei momenti più difficili, e anche in quelli positivi, hanno dato un andamento costante”.

Koopmeiners braccetto, Sturaro: “Quando può diventare un azzardo”

Interessante il pensiero di Sturaro su Koopmeiners, nello specifico sull’utilizzo dell’olandese nel ruolo di braccetto di sinistra.

“Se Spalletti lo sta adattando lì, vuol dire che ha visto delle qualità perché ci possa stare – ha sottolineato il centrocampista, ritiratosi a soli 32 anni con l’ultima esperienza al Catania – Credo che un calciatore di qualità lo metti in qualsiasi posto e hai sempre il dominio del gioco non c’è problema, ma se la partita si mette sotto altri piani, allora Koopmeiners braccetto può diventare un po’ un azzardo“.