Juve, messaggio diretto a Spalletti: “È un azzardo” | ESCLUSIVO

L’ex Sturaro in esclusiva sul canale twitch di Juvelive.it: “Se la partita si mette male…”

Sturaro è intervenuto nella diretta Twitch di Juvelive.it. L’ex bianconero ha parlato a 360° del presente e del futuro della Juve, lanciando anche un messaggio a Luciano Spalletti.

Due volte finalista di Champions con l’allora squadra di Allegri, Sturaro si è detto convinto che “la Juventus si rialzerà… Certo, per me è difficile capire da lontano cosa non cada. Senz’altro è un dispiacere”.

Sturaro ha ricordato l’eccellente lavoro svolto da Allegri negli otto anni di Juve, ma anche la forza che aveva soprattutto lo spogliatoio del quinquennio: “Avevamo un grande condottiero e, dentro l’organico, uomini di uno spessore incredibile. Nei momenti più difficili, e anche in quelli positivi, hanno dato un andamento costante”.

Koopmeiners braccetto, Sturaro: “Quando può diventare un azzardo”

Interessante il pensiero di Sturaro su Koopmeiners, nello specifico sull’utilizzo dell’olandese nel ruolo di braccetto di sinistra.

Koopmeiners in azione nel derby Juve-Torino
Sturaro a Juvelive: “Koopmeiners in difesa può essere un azzardo” (AnsaFoto) – Juvelive.it

“Se Spalletti lo sta adattando lì, vuol dire che ha visto delle qualità perché ci possa stare – ha sottolineato il centrocampista, ritiratosi a soli 32 anni con l’ultima esperienza al Catania – Credo che un calciatore di qualità lo metti in qualsiasi posto e hai sempre il dominio del gioco non c’è problema, ma se la partita si mette sotto altri piani, allora Koopmeiners braccetto può diventare un po’ un azzardo“.

