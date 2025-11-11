Vlahovic al Barcellona a gennaio: scambio assurdo con la Juve

Il serbo sogna di raccogliere la pesante eredità di Robert Lewandowski

Vlahovic è apparso piuttosto tiepido, per non dire freddo sul possibile rinnovo di contratto con la Juve.

Da parte dei bianconeri, non solo a parole, c’è stata un’apertura rispetto a quella che sembrava ormai essere una decisione presa: la separazione dal bomber serbo.

Ma perché Vlahovic così freddo? Perché l’ambizione del centravanti di Belgrado resta quella di trasferirsi in un top club europeo.

Il sogno è il Barcellona, come noto a caccia dell’erede di Robert Lewandowski. Il polacco è agli sgoccioli di una carriera straordinaria, oltre che in scadenza a giugno 2026.

In Spagna danno proprio Vlahovic tra i candidati, anche se più a rinforzare l’attacco blaugrana che a raccogliere direttamente l’eredità dell’ex Bayern.

Il Barca potrebbe però decidere di non aspettare l’estate prossima per aggiungere peso al reparto avanzato, anche perché l’obiettivo è provare a vincere tutto, in primis la Champions, e per ovvi motivi Lewandowski non può dare grandi garanzie sul piano squisitamente fisico.

Ecco allora che i catalani potrebbero provare a giocare d’anticipo, tentando l’acquisto di Vlahovic già nella vicina sessione di gennaio.

Christensen per Vlahovic: la Juve direbbe no

Alla Juve potrebbero offrire 5-6 milioni al massimo, oppure uno scambio alla pari con un giocatore in scadenza di contratto come l’ex Fiorentina.

Il nome potrebbe essere quello di Christensen, danese prossimo ai 30 anni e fuori dai piani futuri di Laporta e soci.

Al di là di ingaggio ed età, Christensen è reduce da seri problemi fisici, su tutti quello al tendine d’Achille, per cui la Juve direbbe sicuramente no a una proposta di scambio con Vlahovic.