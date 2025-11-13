David-Milan, è finita prima di iniziare: “Ecco che tipo di giocatore cercano” | ESCLUSIVO

In questi giorni dedicati agli impegni delle Nazionali, circolano moltissime indiscrezioni di calciomercato

Luciano Spalletti lavora sul campo per modellare la sua Juventus, complice la sosta per le partite delle selezioni nazionali, con i giocatori che ha a disposizione.

Tra questi non c’è Jonathan David, convocato dal Canada per i prossimi impegni. Un calciatore che, in questi primi mesi di Juventus, non ha per niente convinto.

In questo momento, il titolare è Dusan Vlahovic, il bomber con il contratto in scadenza alla fine della stagione in corso, e le voci sul futuro, anche prossimo, del canadese, impazzano.

In particolare, l’ex Lille è stato accostato a diversi club in vista della sessione invernale del calciomercato: Chelsea, Tottenham e, in ultimo, il Milan, vista la scarsa vena realizzativa di Santiago Gimenez.

Pellegatti su David-Milan: “Cercano un giocatore diverso per gennaio”

Sull’argomento, al canale Twitch di Juvelive.it, è intervenuto il giornalista Carlo Pellegatti, profondo conoscitore delle cose di casa Milan: “Cercano un giocatore fisico per colmare una lacuna. Con David prendi un altro grande attaccante, ma non riempi il vuoto.

Non ha quel tipo di caratteristiche richieste, il colpo di testa e la fisicità non sono le sue specialità. Da quello che mi dicono, la ricerca si concentra su un attaccante che possa riempire l’area di rigore”.

Dunque, la questione è già chiusa prima di iniziare.