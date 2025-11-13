La Juve si prende il nuovo Bellingham: affare da 27 milioni

Ha castigato l’Inter a San Siro alla terza giornata di Serie A

Il nuovo Bellingham, così qualche addetto ai lavori e non ha ribattezzato una delle rivelazioni della Serie A in corso. Rivelazione su cui ha messo gli occhi anche la Juve.

Dal bianconero Udinese al bianconero Juventus, Arthur Atta ha i tratti del predestinato. Forza fisica, tecnica, rapidità e duttilità tattica: ecco perché il 22enne francese viene accostato a un certo Bellingham, una delle stelle del Real Madrid e del calcio mondiale oltre che inglese.

Cresciuto nel Metz, l‘Udinese lo ha preso due anni fa in prestito investendoci circa 8 milioni lo scorso luglio.

Oggi vale già più del triplo. 2 gol, il primo e per ora unico in campo lo ha realizzato a San Siro contro l’Inter, e altrettanti assist in aggiunta a una serie di grandi prestazioni che hanno attirato su di lui i riflettori delle big europee.

E di quelle nostrane, con la Juve che può ritenerlo perfetto per il proprio centrocampo che verrà, anello debole della squadra di Spalletti.

Atta ennesima plusvalenza dell’Udinese

I Pozzo pregustano l’ennesima plusvalenza, per Atta potrebbero arrivare a chiedere 27/28 se non addirittura 30 milioni di euro.