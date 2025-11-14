David alla grande rivale della Juve: affare in prestito con diritto

Finora il canadese ha raccolto solo 605′ e segnato appena 1 gol

Potrebbe chiudersi già a gennaio l’avventura di Jonathan David con la maglia della Juve. Arrivato per diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco bianconero, il canadese è stato subito accantonato a vantaggio di Vlahovic del quale, paradossalmente, avrebbe dovuto essere l’erede.

Il gol al Parma alla prima giornata di Serie A, primo e fin qui unico ha illuso tutti, in primis lui. L’ex Lille è finito dietro Vlahovic già con Tudor, e con Spalletti il suo status non è affatto cambiato. Il tecnico di Certaldo sembra apprezzarlo, ma non al punto di considerarlo un titolare della sua Juve.

Ecco perché il classe 2000 potrebbe meditare l’addio già nel prossimo quanto imminente mercato invernale. In Inghilterra e Spagna è stato scritto che il suo agente è già in azione, allo scopo appunto di cercargli una nuova sistemazione.

Per il numero 30, a cui la Juve ha fatto firmare un contratto fino al 2030 da circa 6 milioni di euro netti, potrebbero muoversi anche due big italiane: il Milan, e soprattutto la Roma.

Roma, possibile tentativo per David: la risposta della Juve

I giallorossi sono primi in classifica, assieme all’Inter, nonostante un attacco che non sta viaggiando secondo le aspettative.

Se potesse, Gasperini si libererebbe domattina sia di Dovbyk che di Ferguson. Comunque uno dei due potrebbe fare le valigie a gennaio, liberando spazio per l’ingresso di un nuovo attaccante.

Nella Capitale il nome di David circola già da qualche settimana, ma al momento è solo una suggestione. Spesso, però, le suggestioni diventano qualcosa di concreto nel mercato, motivo per cui non va escluso un tentativo della Roma per il nativo di Brooklyn. Un tentativo sulla base di un prestito fino a giugno, con annesso diritto di riscatto.

La risposta della Juve, però, sarebbe negativa.