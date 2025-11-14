Paratici torna e fa la spesa in casa Juve: 50 milioni sul tavolo

Un altro grande affare tra i bianconeri e il suo ex Football director

Tornato ufficialmente al Tottenham dopo la squalifica per le plusvalenze, anche se in realtà non se n’era mai andato, Fabio Paratici è già al lavoro per il calciomercato di gennaio come per quello della prossima estate. In tal senso le strade con l’ex Juve potrebbe intrecciarsi di nuovo.

Andando subito al sodo, Paratici potrebbe aver già messo gli occhi e, successivamente, andare all’assalto del cartellino di Khephren Thuram. Il francese figlio d’arte ha dei limiti evidenti, ma anche caratteristiche fisiche e tecniche che ben si concilierebbero con la Premier League.

Il club di Exor lo ha pagato circa 20 milioni di euro, molto poco se si pensa anche alle prospettive future del classe 2001 nato a Reggio Emilia. Da Thiago Motta a Tudor, fino a Luciano Spalletti: l’ex Nizza si è preso subito una maglia da titolare e non l’ha più persa, fatta eccezione per qualche esclusione incomprensibile nella gestione Motta.

Juve, Paratici su Thuram: possibile offerta da 45/50 milioni

Paratici potrebbe spingere con la sua proprietà allo scopo di ottenere un budget sostanzioso per il cartellino di Thuram jr. Un budget da 45/50 milioni di euro, che permetterebbe alla Juve non solo di incassare una cifra importante, bensì pure di registrare una corposa plusvalenza.

La Juve è aperta alla cessione di tutti, compreso Thuram, tuttavia per il 24enne potrebbe pretendere una cifra superiore ai 50 milioni. Specie se dalla Premier dovessero farsi avanti altri club di grande cabotaggio.