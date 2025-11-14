Vlahovic? No, grazie! Un top club rifiuta il bomber della Juve

Arriva un altro no nei confronti di Dusan Vlahovic: il futuro del bomber della Juventus rimane in bilico

“Abbiamo trovato un accordo con Dusan: parleremo a fine stagione. Non ci aspettiamo nulla di particolare perché c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Giorgio (Chiellini, ndr) e Modesto”. È l’ultimo annuncio del nuovo amministratore delegato, Damien Comolli, sul futuro di Dusan Vlahovic.

Il dirigente bianconero ha garantito che con l’entourage di Vlahovic si riparlerà soltanto a fine stagione. Il centravanti serbo, però, già da gennaio potrà accordarsi con un altro club a parametro zero. Una situazione che fa gola alle big europee, soprattutto quelle della Premier League ma non solo.

Per Vlahovic, infatti, si parla anche di possibili interessamenti da parte di Real Madrid e Barcellona per il post Lewandowski. Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, i Blancos potrebbero presto defilarsi dalla corsa per la sua firma a parametro zero. Xabi Alonso non sarebbe interessato al classe 2000 bianconero.

Calciomercato Juve, Xabi Alonso ‘rifiuta’ Vlahovic

Stando al portale spagnolo, il nuovo tecnico del Real non starebbe prendendo in considerazione il nome di Dusan Vlahovic per rinforzare l’attacco. Nonostante l’assenza di una prima punta di ruolo, infatti, Kylian Mbappé e compagni stanno fornendo gol a raffica.

Xabi Alonso sarebbe così soddisfatto del reparto offensivo attuale: per Vlahovic, ad oggi, non c’è posto. Il suo contratto rimane in scadenza a giugno ed il futuro è sempre più in bilico, in attesa del ‘dentro o fuori’ con la Juventus. Sono mesi decisivi anche per Dusan Vlahovic.