“Aspetta solo Luciano Spalletti”: il nome del difensore per la Juve a gennaio | ESCLUSIVO

In attesa del ritorno in campo in campionato e Champions League, c’è molto fermento in vista del mercato di riparazione

La prossima settimana si riparte, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, con l’importantissima sfida tra la Fiorentina e la Juventus, una classica del calcio italiano.

I bianconeri, reduci dal pareggio nel derby della Mole contro il Torino di Marco Baroni, hanno la necessità di portare a casa un risultato positivo per non perdere ulteriore terreno da chi è davanti in classifica.

L’obiettivo è quello di lottare per un posto nella prossima edizione della Champions League, ma Luciano Spalletti guarda più in alto e punta le prime posizioni.

Nel frattempo, però, gennaio si avvicina e le voci sui possibili innesti impazzano. Una di queste riguarda il difensore centrale, un calciatore che il tecnico di Certaldo conosce bene.

Paganini svela il nome di gennaio per la difesa della Juventus

In diretta sul canale Twitch di Juvelive.it, è intervenuto il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini che ha fatto un’interessante rivelazione sul calciomercato della Juventus.

“Spalletti vuole Kim. Conosce già il campionato italiano ed è finito ai margini del Bayern Monaco. L’unico vero scoglio è l’ingaggio, perché comunque stiamo parlando di 9 milioni di euro all’anno, 4.5 per metà stagione.

Bisogna capire se la Juventus è disponibile a fare questo tipo di sacrificio, il club torinese valuta il prestito con diritto di riscatto. E so che il giocatore vorrebbe tornare alla corte di Spalletti, quindi sicuramente il numero uno come idea è lui“.

Vedremo se si muoverà qualcosa di concreto in questo senso già nelle prossime settimane.