Juve, Comolli lo blocca a gennaio per giugno: beffa all’Inter

Operazione da 20/25 milioni per il difensore che ha gli stessi agenti di Bremer

Comolli avrà tanto lavoro da sbrigare nel prossimo calciomercato di gennaio. Il neo Ad della Juventus sarà chiamato a esaudire in qualche modo le richieste di Luciano Spalletti.

Il tecnico potrebbe volere almeno 2-3 rinforzi per alzare il livello della squadra rendendola più a immagine e somiglianza di se stesso.

Una Juve maggiormente competitiva potrebbe raggiungere più agevolmente quello che è l’obiettivo minimo nonché imprescindibile, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.

Nella finestra invernale, tuttavia, Comolli, potrebbe muoversi anche in ottica estate. In queste ore ai bianconeri è stato accostato il nome di una delle rivelazioni di questa prima fetta di Serie A.

Parliamo di Tiago Gabriel, ennesima scoperta di uno dei migliori talent scout e direttori sportivi del calcio italiano e di quello internazionale: Pantaleo Corvino.

Il classe 2004 portoghese è sbarcato a Lecce nel gennaio di un anno fa, per una cifra di poco superiore al milione di euro bonus escluso.

Dopo aver riscaldato la panchina nei primi mesi in Salento, quest’anno il 20enne di Cascais si è preso subito una maglia da titolare al centro della difesa. Ora è uno dei pilastri della squadra di Eusebio Di Francesco.

Juve, mirino puntato su Tiago Gabriel: c’è anche l’Inter

Tiago Gabriel sfrutta appieno la sua fisicità (è alto 196cm) e con le sue grandi leve è spesso insuperabile quando si tratta di anticipare l’avversario o intercettare un passaggio.

Per gli addetti ai lavori, ha margini enormi.

Su Tiago Gabriel ci sarebbe anche l’Inter, ecco perché l’Ad della Juventus potrebbe cercare di anticipare i tempi bloccandolo già a gennaio in vista di giugno, lasciandolo in prestito in Salento fino – appunto – al termine della stagione.

Corvino potrebbe chiedere sui 20/25 milioni per il lusitano, assistito dalla stessa agenzia di quello che potrebbe essere il suo prossimo compagno di reparto, Gleison Bremer.