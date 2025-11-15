Maignan alla Juve più di una suggestione: la ‘mossa’ di Spalletti

Il portiere francese non dovrebbe rinnovare il contratto col Milan in scadenza a giugno

Maignan alla Juve, qualcosa di più di una suggestione. Il portiere e capitano del Milan è in scadenza di contratto e, ad oggi, non sembrano esserci margini per un rinnovo.

La Premier resta la destinazione più probabile, c’è ancora il Chelsea col quale aveva raggiunto un accordo all’inizio dell’estate scorsa, ma occhio ai possibili colpi di scena.

E con colpi di scena ci riferiamo, per l’appunto, a una firma con la Juventus, non proprio soddisfatta del suo attuale portiere Di Gregorio. L’ex Monza non è fin qui riuscito a entrare nei cuori dei tifosi, ma soprattutto nelle grazie del club e dello stesso Spalletti.

Maignan, invece, ha tutto per piacere alla Juve, per essere considerato da Spalletti il portiere perfetto: personalità, esperienza, autorevolezza e grande abilità con i piedi. Il tecnico di Certaldo potrebbe scendere in campo in prima persona per convincerlo a trasferirsi alla Continassa.

Triennale per Maignan

Comolli lo conosce dai tempi del Lille e un accordo con lui e il suo entourage potrebbe trovarlo. Se Maignan dovesse aprire per davvero al trasferimento a Torino, l’Ad della Juve potrebbe mettere sul piatto un contratto triennale da 5/6 milioni a stagione, dando – in caso di ok – il benservito al sopracitato Di Gregorio che vanta diversi estimatori in Premier. L’affare, dunque, sarebbe doppio.