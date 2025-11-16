Dall’Inter alla Juventus: bomba da 40 milioni

Gli intrecci di mercato tra i nerazzurri e i bianconeri possono rappresentare un autentico punto di non ritorno

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, diversi club sono già all’opera per non farsi trovare impreparati. Tra manovre di depistaggio e intrighi ancora tutti da sciogliere, la posizione della Juventus non può essere affatto trascurata.

Del resto non sono poche le gatte da pelare in casa bianconera. A centrocampo, dove manca un leader tecnico e carismatico in grado di prendere per mano le redini del gioco, ma anche in difesa. Pur veicolati nell’ottica del medio-lungo periodo, i contatti per la ricerca del nuovo difensore non sono di certo una novità per Comolli.

E così, se Muharemovic può diventare un’occasione nel breve periodo, con il passare dei mesi non è escluso che la ‘Vecchia Signora’ trovi le risorse con cui finanziare un altro colpo molto più impattante a bilancio.

Calciomercato Juventus, intrigo da 40 milioni: ecco cosa sta succedendo

Rientra proprio in quest’alveo l’ultima indiscrezione rilanciata da Ekrem Konur secondo cui sia l’Inter che la Juventus avrebbero messo gli occhi su Joel Ordonez, difensore classe 2004 in forza al Brugge tra le cui file si sta rendendo protagonista di un’altra stagione assolutamente roboante sotto tanti punti di vista.

Forte fisicamente ma abile anche a far partire l’azione dal basso grazie al misto di tecnica e fisicità che lo caratterizza, Ordonez ha una valutazione di mercato abbondantemente superiore ai 30 milioni di euro. Con la possibilità di alzare ancor di più l’asticella per provare a far saltare il banco, il Club Brugge valuta il suo gioiello non meno di 35-40 milioni di euro.

Richiesta complessiva che al momento scoraggia i club italiani costretti a far fronte ad una concorrenza che comprende anche diverse squadre dalla Premier League, pronti a darsi battaglia per l’acquisto di uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.