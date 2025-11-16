Spalletti resta e lo porta alla Juve: addio Inter a costo zero

In nerazzurro è stato un suo fedelissimo

Come direbbe lui stesso, “Non c’è altra strada”. In effetti, Spalletti un’altra strada proprio non ce l’ha: per restare alla Juve anche l’anno prossimo, il tecnico di Certaldo dovrà quantomeno centrare la qualificazione alla prossima Champions.

Dovesse rimanere alla guida dei bianconeri, Spalletti potrebbe provare a far traslocare a Torino uno dei suoi fedelissimi all’Inter. In nerazzurro stette due stagioni, ottenendo – seppur sempre all’ultima giornata – altrettante qualificazioni in Champions.

Pilastro della difesa di quell’Inter era Stefan de Vrij, il quale approdò a Milano via Lazio a costo zero proprio su spinta di Spalletti. “Ricordo la sua chiamata, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter – racconto il centrale olandese in una intervista rilasciata a Dazn nel gennaio del 2019 – Mi spiegò perché fosse un bene che io venissi a Milano”.

La storia potrebbe ripetersi sette anni dopo, in chiave Juve. Ora de Vrij è un giocatore maturo, un quasi 34enne che ha nelle gambe forse un altro paio di stagioni ad alti livelli.

De Vrij, regalo Champions (a zero) per Spalletti

Nell’ultimo anno e mezzo de Vrij è stato anche bene fisicamente, riuscendo a farsi trovare sempre pronto ogni qualvolta è stato chiamato in causa.

È un calciatore esperto e affidabile che accetterebbe il ruolo di riserva/alternativa: Spalletti potrebbe impiegarlo sia in una difesa a tre che in una a quattro, utilizzata nel biennio in nerazzurro.

Fattore non meno importante: de Vrij sarebbe ingaggiabile a costo zero. Il classe ’92, infatti, è in scadenza a giugno con l’Inter e ad oggi non sembrano esserci i margini per un ulteriore rinnovo.