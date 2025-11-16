Zirkzee, occhio alla Juve: scambio di prestiti con lo United

Flop per flop sull’asse Torino-Manchester

Conferme su conferme: Joshua Zirkzee vuole lasciare il Manchester United. E pure subito, cioè a gennaio quando riaprirà i battenti il calciomercato.

In maglia ‘Red Devils’ non trova spazio, e con il Mondiale alle porte meglio andare altrove per giocare con continuità e ridurre al minimo il rischio di restare fuori dai convocati.

Il suo potente agente Kia Joorabchian è già al lavoro. C’è movimento in Premier, West Ham and others, ma anche in Serie A dove l’olandese è esploso nelle file del Bologna di Thiago Motta. In lizza per il cartellino di Zirkzee ci sarebbe di nuovo il Milan, il quale provò a prenderlo prima del trasferimento a Old Trafford: saltò tutto a causa delle commissioni.

Milan e non solo, già perché sulle tracce del classe 2001 è segnalata pure la Roma. L’interesse dei giallorossi è concreto, e con un allenatore come Gasperini potrebbe tornare a splendere come in maglia rossoblù. Ma per Zirkzee, in realtà, potrebbe muoversi anche la Juventus, insoddisfatta del proprio reparto avanzato. Segna solamente lui, Dusan Vlahovic…

Juve, idea scambio tra flop: David per Zirkzee

Comolli potrebbe ragionare per un prestito secco di Zirkzee, con lo United o intermediari vicini al club inglese che potrebbero in qualche modo rilanciare proponendo uno scambio, sempre di prestiti (per il riscatto, semmai, se ne riparla a giugno…) con Jonathan David.

Zirkzee per David, un flop per flop che potrebbe stuzzicare la Juve, in particolar modo Spalletti visto che l’attaccante di Schiedam è piuttosto affine alle idee calcistiche dell’allenatore di Certaldo. Sarà quel che sarà, come cantava la Rivale…