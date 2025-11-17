Juventus, quadriennale per Vlahovic: svelate le cifre del contratto

Protagonista della prima parte di stagione della ‘Vecchia Signora’, il serbo è atteso ad un vero e proprio bivio

Autentico boomerang ormai da tempi non sospetti, il futuro di Dusan Vlahovic è ritornato prepotentemente alla ribalta nelle ultime settimane. E non potrebbe essere altrimenti visto che, legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2026, l’ex centravanti della Fiorentina sta continuando a far parlare di sé sul campo ma anche in sede di calciomercato.

Rispetto a qualche settimana fa, le chances che l’attaccante serbi prolunghi la sua esperienza all’ombra della Mole non sono poi così risicate. I segnali importanti lanciati da Vlahovic in campo – unito allo spirito di abnegazione mai mancato al serbo – potrebbero infatti riscrivere un altro finale all’avventura dell’attaccante a Torino.

Calciomercato Juventus, rinnovo Vlahovic: “Otto milioni bonus compresi”

Sbilanciarsi sulla prossima destinazione del classe 2000 è operazione ancora alquanto prematura. Intervenuto sul suo profilo YouTube, Gianni Balzarini si è espresso in questi termini sul futuro di Vlahovic:

“Capiremo a fine stagione quanto siano o possano essere determinanti i soldi in una trattativa (…). Le cifre ormai sono più o meno quelle: insomma, la Juve non andrebbe oltre gli otto milioni bonus compresi che, voglio dire, sono comunque un bel prendere. Si arriverebbe ad un contratto quadriennale se non addirittura quinquennale”.