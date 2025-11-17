Conte lo vuole subito: affare Juve-Napoli a gennaio

Obiettivo centrocampista: il grande ex punta il jolly di Spalletti

Conte resta (per ora) al Napoli e rilancia: altri acquisti a gennaio. C’è un centrocampista tra le richieste del tecnico salentino, con Mainoo del Manchester United tornato alla ribalta.

Nelle scorse ore, tuttavia, è emerso un nome sorprendente. Quello di Weston McKennie, il cui contratto con la Juve scade alla fine della stagione.

Da Tudor a Spalletti, ma prima ancora con Allegri e Thiago Motta: negli ultimi anni il texano è partito sempre da esubero, riuscendo poi a conquistarsi sempre una maglia da titolare. Motivo semplicissimo: è vero, non eccelle praticamente in nulla, ma ovunque lo metti non delude mai.

McKennie è un calciatore prezioso, per la Juve e chissà se da gennaio in avanti per il Napoli.

Già, perché gli azzurri sembrano davvero disposti a presentare un’offerta concreta per il classe ’98: un’offerta per prenderlo già nel prossimo calciomercato di gennaio, senza aspettare la naturale scadenza del contratto.

Juve, no al Napoli per McKennie a gennaio

La società di Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto 5/6 milioni di euro per il cartellino del numero 22 bianconero. Non una cifra irrinunciabile, anche se lo statunitense potrebbe essere ingaggiato a zero soltanto cinque mesi dopo.

Difficilmente Comolli e soci accetterebbero un’offerta simile per McKennie, pure perché il rinnovo contrattuale non è un’ipotesi così peregrina. A maggior ragione se Spalletti riuscisse a strappare la conferma.