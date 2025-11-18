La Juve deve dirgli addio (a zero): contratto da oltre 10 milioni

La firma su un triennale da circa 60 milioni lordi

Per tornare grande, la Juve deve ricominciare a prendere grandi giocatori. Al contempo, a fare operazioni intelligenti: sul piano tecnico, come su quello economico.

Sarebbe un’operazione intelligente quella per Gnabry? In Germania assicurano che anche i bianconeri hanno messo nel mirino l’esterno e seconda punta del Bayern Monaco in scadenza di contratto a fine stagione. Parliamo di Serge Gnabry, 31 anni il prossimo 14 luglio.

Rispondiamo noi: sotto l’aspetto tecnico, senz’altro sì. Anche se sembra aver già dato il meglio, il tedesco è ancora in grado di fare la differenza. Sulla carta, ma crediamo anche sul campo, e a maggior ragione in una Serie A dai valori così modesti.

Tatticamente, forse, siamo ancora i numeri uno, ma un giocatore come Gnabry che ti punta… E ti salta quasi sempre, per qualsiasi difesa, o meglio per qualsiasi pullman a protezione dalla difesa sarebbe durissima non prendere gol.

Juve, Gnabry costerebbe uno sproposito

Aspetto tecnico a parte, concentriamoci in breve su quello economico: detto in parole povere, l’operazione Gnabry rischierebbe di essere un disastro.

Già, perché il teutonico potrebbe volere un contratto di almeno tre anni (lui che a luglio ne compirà 31…) e, soprattutto, un ingaggio da oltre 10 milioni a stagione. D’altronde per lui sarebbe l’ultimo grande accordo della carriera.

Oltre 10 milioni netti per tre anni: per la Juve sarebbero circa 60 milioni lordi. Una sciagura, oltre che un disastro. Sia chiaro, c’è chi sembra disposti a darglieli: forse non il Bayern, col quale sta comunque ancora trattando il rinnovo, magari sì il Liverpool e alcuni club sauditi.