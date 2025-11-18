La Juventus e il sogno Brozovic: ecco come stanno le cose

Accostato ai bianconeri, il centrocampista croato non è nome caldissimo per la “Vecchia Signora”: lo scenario

Autentica spada di Damocle ormai da diverse stagioni, il centrocampo rappresenta sicuramente uno dei reparti su cui si stanno orientando le mire della Juventus nelle ultime settimane. Nonostante i margini ridotti per un acquisto in tempi brevi, i bianconeri vogliono mettere a punto la soluzione propizia per provare a chiudere il cerchio.

Sia pure in modo piuttosto timido, l’indiscrezione secondo cui anche la “Vecchia Signora” avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic non è affatto passata sotto silenzio.

Legato all’Al-Nassr da un contratto in scadenza nel 2026 in virtù del quale percepisce oltre 25 milioni di euro a stagione, l’ex play maker dell’Inter è un nome che sembra calamitare non pochi consensi dalle parti della Continassa.

Calciomercato Juventus, l’idea Brozovic non decolla: i motivi

Che alla Juve possa interessare un giocatore come Brozovic sorprende fino ad un certo punto. Detto questo, le chances che “Madama” riesca trovare il bandolo della matassa in tempi relativamente brevi risulta piuttosto complicato.

Oltre all’ingaggio attualmente percepito dal centrocampista croato – tema tutt’altro che banale – va anche aggiunta la possibilità che il classe ’92 rinnovi il suo contratto con l’Al-Nassr prolungando la sua esperienza in Arabia.

Faro del centrocampo di Jorge Jesus, per Brozovic potrebbe dunque aprirsi la possibilità di un altro contratto a cifre milionarie. Eventualità che, nel caso in cui dovesse tradursi in opzione concreta, potrebbe scrivere la parola fine alla suggestione di un ritorno del croato in Serie A.