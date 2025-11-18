“Non sono felici”: l’annuncio su Yildiz che scuote la Juve | ESCLUSIVO

Le ultime sul futuro del numero 10 bianconero

Si è parlato tanto di Kenan Yildiz, tra presente e futuro, nella diretta Youtube di Juvelive.it a cui ha partecipato Bruno Longhi.

L’ex giornalista e telecronista ‘Mediaset’ ha parlato chiaro circa le ambizioni del numero 10 bianconero finanche del suo entourage, con riferimento alla questione rinnovo.

Il contratto del classe 2005 turco scade nel 2029, ma il club di Exor vuole ulteriormente blindare il suo gioiello allungando magari fino a giugno 2030. Il problema è che il fantasista nato e cresciuto in Germania vuole, per non dire pretende un sostanzioso aumento di stipendio.

Attualmente percepisce poco meno di 2 milioni, per la precisione 1,7 milioni netti.

Come sottolinea Bruno Longhi, “Yildiz e chi lo rappresenta (famiglia con Mendes, ndr) non sono felici del trattamento economico della Juve“.

Ma quanto vuole Yildiz? Si parla di una richiesta di 6/7 milioni di euro a stagione, in linea più o meno al suo valore di mercato. E, soprattutto, allo status acquisito da un anno e mezzo a questa parte.

Con Thiago Motta non partiva sempre titolare, con Tudor e ora con Spalletti è diventato invece un protagonista assoluto. Gioca… Sempre.

Niente rinnovo e addio: per Yildiz c’è la fila

Le difficoltà fronte rinnovo potrebbero ripercuotersi sul mercato. Tradotto: spingere Yildiz lontano da Torino e dalla Serie A. Per lui c’è la fila, tra Premier e Liga con Real Madrid e Barcellona in piena corsa secondo gli ultimi rumors provenienti direttamente dalla Spagna.