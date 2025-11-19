La Juventus torna su Xhaka: il Sunderland fa muro per gennaio | ESCLUSIVO

I bianconeri sondano il calciomercato alla ricerca di un centrocampista che possa fare da regista per la squadra di Spalletti

A tre giorni dall’importantissima sfida, valida per il campionato di Serie A, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, Damien Comolli e i suoi collaboratori si preparano alla sessione di mercato invernale.

Nei giorni scorsi, si è tornato a parlare di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, 33 anni, è stato accostato al club piemontese già l’estate scorsa, prima del passaggio dal Bayer Leverkusen al Sunderland.

Un calciatore che potrebbe portare qualità alla linea mediana di Spalletti a gennaio, visto che l’adattato Manuel Locatelli, capitano della squadra, non può garantire geometrie valide per tutta la stagione.

Dunque, torna di moda la pista elvetica, punto fermo e capitano della formazione guidata in panchina da Regis Le Bris, vera e propria sorpresa di queste prime giornate della Premier League.

Juventus, muro Sunderland per Granit Xhaka a gennaio

Stando, però, a quanto raccolto dalla redazione di Juvelive.it in Inghilterra, il Sunderland non ha nessuna intenzione di privarsi di Granit Xhaka a gennaio.

Anzi, a dirla tutta, questa operazione viene definita “impossibile” dalle fonti interrogate. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2028 e l’intenzione è quella di andare avanti per coltivare il sogno Champions League, visto il quarto posto attualmente occupato in classifica dai ‘Black Cats’.

Dunque, pista Xhaka decisamente complicata: Comolli farà bene ad andare su altri obiettivi per evitare perdite di tempo.