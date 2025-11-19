“L’ultimo grande contratto della carriera”: Rudiger-Juve, cosa succede

È in scadenza a giugno il difensore tedesco esploso in Italia con la Roma di Spalletti
Chi si rivede, Antonio Rudiger. Fonti ispaniche parlano di un suo possibile addio al Real Madrid a fine stagione, quando scadrà il suo contratto.
A quanto pare la trattativa per il rinnovo ha subito un forte rallentamento dopo l’ennesimo infortunio, stavolta una lesione al tendine del ginocchio. In casa ‘Merengues’ c’è aria, per non dire voglia di rivoluzione in difesa.
Già, ma a noi cosa ci importa? Alcuni rumors segnalano anche la Juve tra i club interessati, potenzialmente interessati a prenderlo a zero il prossimo luglio. I bianconeri ci provarono nel 2022, prima che firmasse – proprio a zero – col Madrid.
Un nuovo tentativo non è affatto da escludere, d’altronde il centrale tedesco, accostato pure all’Inter, è esploso ai massimi livelli proprio con Luciano Spalletti.
L’affare si presenta comunque arduo, considerato che il classe ’93 (33 anni il 3 marzo venturo) ha pretese d’ingaggio di un certo tipo e pretendenti finanziariamente più forti della Juventus. Sempre in Spagna, a tal proposito, si cita il , lasciato quasi quattro anni fa per trasferirsi a Madrid.
Juve, Rudiger complicato: mega contratto dall’Arabia
Rudiger è un giocatore a fine carriera che potrebbe anche prendere in considerazione un trasloco in MLS oppure in Arabia Saudita.
Secondo ‘Defensa Central’, proprio dalla Saudi Pro-League “gli stanno offrendo l’ultimo grande contratto della sua carriera”. Ovvero uno stipendio fuori portata per tutti, persino per il Real Madrid.