Scambio di prestiti con Perin: la Juve beffa Napoli e Inter

Il doppio affare può chiudersi già nel calciomercato di gennaio

Potrebbe finire a gennaio l’esperienza di Perin alla Juve. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il secondo portiere dei bianconeri è finito nel mirino di un club di Serie A che, da qui a giugno, avrà un solo unico obiettivo: evitare la retrocessione.

Non è un club qualunque, specie per il 33enne di Latina. Parliamo, infatti, del Genoa dove il pontino è cresciuto, partendo dalle giovanili, ed esploso fino a conquistare la chiamata di una big come la Juventus.

In tutto 204 presenze con la prima squadra, quasi quattro volte in più di quelle con la Juve (58).

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club ora dell’imprenditore rumeno Dan Sucu è alla ricerca di profili di esperienza in vista della finestra invernale. Il neo tecnico De Rossi, d’altronde, avrà bisogno di calciatori pronti e subito affidabili per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Perin al Genoa e Norton-Cuffy alla Juve: tutto a gennaio

Il Genoa potrebbe provarci per Perin offrendo alla Juventus un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione, quando il portiere classe ’92 avrà solamente un altro anno di contratto con la società di Exor.

L’affare Perin potrebbe aprire, anzi dare una accelerata a quello per ora esclusivamente teorico con protagonista Norton-Cuffy, il laterale inglese esploso quest’anno con la maglia del ‘Grifone’ e finito nei radar anche della stessa Juve oltre che delle sue dirette rivali Napoli e Inter.

I due club potrebbero chiudere la doppia operazione con la medesima formula, prestito con opzione d’acquisto, se non addirittura con obbligo.

La cifra del riscatto, ovviamente, sarebbe diversa. Per Perin potrebbe essere di 2-3 milioni al massimo, per il 21enne ex Arsenal sui 15/20 milioni di euro.