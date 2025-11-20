Conte dice sì e il Napoli chiude: la Juve gli dice addio

Operazione da 30 milioni bonus inclusi

Conte è tornato a Castelvolturno, il caso è rientrato almeno in parte. Il tecnico viene descritto come carichissimo, pronto a ripartire e… A fare nuove richieste di calciomercato a De Laurentiis. L’obiettivo? Quello di sempre, ottenere altri rinforzi, almeno un altro paio nella prossima finestra di gennaio.

La priorità di Conte sarebbe un centrocampista, se possibile di esperienza e pronto all’uso. Ma il leccese potrebbe dare l’ok anche all’investimento per un profilo più giovane, valido comunque già per il presente.

Un nome non a caso? Kobbie Mainoo, classe 2005 inglese da tempo nel mirino del Ds Manna.

Mainoo è un grande talento, ma al Manchester United sta trovando poco spazio: appenma 8 le presenze, per un totale di soli 228′.

Alto un metro e ottanta, il ventenne di Stockport fa gola a tanti club, inglesi soprattutto. In Italia, come noto, piace molto anche alla Juventus.

Mainoo piace molto alla Juve, ma a gennaio le priorità saranno altre. Il Napoli può chiudere

Giovane, forte e potenzialmente rivendibile: il profilo di Mainoo rientra perfettamente nei parametri di Comolli, ma la Juve a gennaio avrà altre urgenze – su tutte, un regista – e così il Napoli potrebbe avere quasi campo libero per il cartellino del britannico.

Il club azzurro vanta eccellenti rapporti con la dirigenza dello United, vedi i recenti affari McTominay e Hojlund. Per Mainoo si potrebbe toccare quota 30 milioni di euro, magari bonus compresi.

Il ragazzo preferirebbe restare in Inghilterra, ma anche nel suo caso una chiamata di Conte potrebbe fargli cambiare idea.