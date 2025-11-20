Juve, assalto a Yildiz: 60 milioni più il quasi giocatore della Roma

Tentativo dall’Inghilterra per il numero 10 bianconero

Yildiz e un futuro in bianconero tutt’altro che certo. Lo ha confermato anche Bruno Longhi nella diretta Youtube di Juvelive.it, “il numero 10 e il suo entourage non sono felici del trattamento economico della Juventus“.

Il club di Exor vuole ulteriormente blindare il suo gioiello, ma per rinnovare l’accordo in scadenza nel 2029 – quindi non domani e neanche dopodomani – il classe 2005 pretende un adeguamento al rialzo del suo attuale stipendio, circa 1,7 milioni di euro netti a stagione.

Più che adeguamento, quadruplicare i suoi emolumenti visto che si parla di una richiesta da 6/7 milioni. La situazione è bloccata, per ora non siamo nell’anticamera di una rottura, ma è chiaro che la permanenza a Torino del ventenne potrebbe diventare improbabile col passare dei mesi.

Impossibile o quasi nel caso Spalletti non dovesse ottenere la qualificazione alla prossima Champions.

60 milioni e George per Yildiz

Per Yildiz c’è la fila. Tradotto: una nuova squadra la troverebbe domattina. In tal senso viene dato già in azione Jorge Mendes, il potente agente che gravita attorno alla famiglia, dunque all’entourage del fantasista bianconero.

Sulle sue tracce pure Real Madrid e Barcellona, tuttavia ad oggi è virtualmente avanti la Premier. Arsenal e soprattutto Chelsea, due club pronti a un massiccio investimento per l’erede di Del Piero.

I ‘Blues’ potrebbero spingersi oltre i 60 milioni di euro per il cartellino di Kenan Yildiz. O anche fermarsi a quota 60, aggiungendo una contropartita tecnica.

Magari Tyrique George, ala sinistra inglese di soli 19 anni che l’estate scorsa stava per trasferirsi alla Roma. L’affare è saltato solo per il no di Gasperini.

Autore quest’anno di 3 gol, il classe ’96 ha una valutazione di 25/30 milioni di euro.