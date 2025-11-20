Juventus, McKennie nell’affare: scambio da urlo in Serie A

La “Vecchia Signora” non vuole perdere altro tempo puntando direttamente al maxi affare: ecco come stanno le cose

La sosta che ha dato spazio alle Nazionali ha rappresentato anche l’occasione propizia per gli addetti ai lavori per sondare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti in chiave mercato.

Ne sa qualcosa la Juventus che, pur rimanendo concentrata sulla ripresa di una stagione che ha finora regalato più ombre che luci, ha cominciato a lavorare sotto traccia per capire il da farsi. Alla luce dell’esiguo tesoretto, Comolli dovrà essere molto bravo a capitalizzare quelle occasioni che di volta in vola dovessero presentarsi.

In questo senso, gli scenari riguardanti possibili scambi potrebbe giocare un ruolo assolutamente determinante: stando così le cose, occhio all’evolversi della situazione McKennie.

Calciomercato Juventus, scambio con McKennie: trattativa in Serie A

Il texano – come noto – non ha ancora rinnovato il suo contratto con la “Vecchia Signora” in scadenza nel 2026. Il lungo tira e molla – salvo clamorosi colpi di scena – porterà ad una separazione più o meno inevitabile. Ecco perché, per evitare di perdere McKennie a parametro zero, la Juventus potrebbe decidere di utilizzarlo come pedina di scambio con qualche trattativa.

Il riferimento a un profilo come Gila – accostato alla Juventus in tempi e in modi diversi – può essere allora assolutamente pregnante. Il difensore della Lazio ha una valutazione che si attesta sui 20-25 milioni di euro anche a causa della particolare situazione contrattuale.

Nel mirino soprattutto dell’Inter, lo spagnolo almeno in linea teorica potrebbe ingolosire anche Comolli: che ci siano i presupposti per imbastire uno scambio a gennaio con l’inserimento di McKennie nell’affare e una base cash a favore dei biancocelesti? Ipotesi, suggestioni…almeno per il momento.