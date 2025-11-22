Juve, fa tutto Jorge Mendes: ‘scambio’ folle con Yildiz

Il potente agente portoghese è al lavoro non solo per il futuro del 10 bianconero. Intreccio con l’Inter

Yildiz sarà il futuro della Juve? Sconsigliamo vivamente di metterci la mano sul fuoco, troppo alto il rischio di bruciarsela.

Uno dei motivi di questa nostra scarsa fede si chiama Jorge Mendes: chiare le intenzioni di chi si affida a lui, monetizzare al massimo la propria carriera. In che modo? Con rinnovi milionari, ma soprattutto con trasferimenti milionari. E i soldi veri, oggi, sono quasi tutti in Premier.

Premier non a caso, perché è proprio in Inghilterra che il numero 10 bianconero vanta il più alto numero di ammiratori.

Chelsea e Arsenal guidano la carovana di pretendenti al cartellino del talento turco, a cui di recente si sono aggiunti anche Real Madrid e Barcellona. Due estranei al gruppo, ma anche due dal fascino superiore, anzi irresistibile.

In ogni caso, il caro (anche quanto a commissioni) Mendes è già al lavoro per accontentare Yildiz e famiglia, cioè entourage. Il rinnovo con la Juve, ancora possibile nonostante le distanze, non scaccerebbe lo scenario di un addio, perché come noto i contratti nel calcio valgono quasi sempre meno di zero.

Tornando, o meglio restando a Mendes e aggrappandoci al titolo che ha il suo perché. Fa tutto lui? Nel senso che, oltre a piazzare altrove Yildiz, il potente agente portoghese potrebbe portare a Torino anche il suo sostituto. Non diciamo erede, perché questa definizione ormai porta più sfiga che altro.

Mendes ci prova: Adeyemi al posto di Yildiz

“Chi?”, direbbe l’indimenticato Maurizio Mosca. Karim Adeyemi, in rotta col Borussia Dortmund (anche lui per il rinnovo) e desideroso di fare il salto in una top d’Europa. La famiglia del tedesco, come quella di Yildiz, ha scelto proprio Mendes per sistemare la faccenda.

Mendes lo avrebbe già proposto all’Inter, dove il classe 2002 vanta un grande estimatore quale Piero Ausilio, ma verosimilmente farà altrettanto anche con altri club ‘amici’. Tradotto: il nome di Adeyemi, valutato sui 40 milioni, finirà pure sul tavolo dei dirigenti bianconeri.

Yildiz out, Adeyemi in: ecco, fa tutto Mendes.