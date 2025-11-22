Khephren Thuram e le sirene dalla Premier: la posizione della Juventus

Nuovi spifferi sul futuro del centrocampista francese: ecco come stanno davvero le cose

Una delle note più positive della Juventus (anche) in questo primo scorcio di stagione è sicuramente rappresentato da Khephren Thuram. Il centrocampista francese – sia pur non entusiasmando in tutte le prove che l’hanno visto protagonista – sta comunque lanciando segnali di un certo tipo.

Fisicità, tecnica e voglia di incidere con i suoi strappi che di certo non sono passate inosservate. Centrocampista moderno per struttura, duttilità e capacità di interpretare in maniera convincente le due fasi, il francese è una delle basi da cui Spalletti intende partire per innestare la sua rivoluzione.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Thuram

Sorprende fino ad un certo punto – dunque – che il nome del figlio d’arte venga accostato con una certa insistenza a diversi club in giro per l’Europa. Soprattutto dalla Premier, ad esempio, si è parlato con una certa insistenza dell’interesse di Tottenham, Arsenal e Manchester United, pronti a battagliare per l’acquisto del centrocampista box to box della Juventus.

Dal canto suo, Comolli non ha alcuna intenzione di lasciar partire a cuor leggero un pilastro dell’organico bianconero. Le vie del mercato sanno essere finite, ma la sensazione è che solo una proposta irrinunciabile (nell’ordine di almeno 70-80 milioni di euro) possa cambiare definitivamente le carte in tavola.

La Juve ha comunque tutto l’interesse a resistere agli eventuali assalti dei club esteri puntando forte anche sulla volontà del diretto interessato il cui feeling con l’ambiente è assolutamente positivo.