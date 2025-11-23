Di Gregorio l’ha combinata grossa: l’episodio infiamma il web

di

La scelta sta continuando a far discutere senza soluzione di continuità: non gliel’hanno perdonata

Sebbene non si sia reso protagonista di errori clamorosi, la prova fornita da Michele Di Gregorio al “Franchi” di Firenze continua a far discutere. Non tanto per qualche sbavatura particolare, ma soprattutto per l’atteggiamento mostrato dall’estremo difensore della Juventus in occasione del tiro di Mandragora.

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus
Di Gregorio l’ha combinata grossa: l’episodio infiamma il web (Ansa Foto) – JuveLive.it

 Molti tifosi sui social stanno infatti criticando la scelta dell’ex estremo difensore di ritrarre il braccio una volta constatata la direzione del tiro scagliato dal centrocampista avversario. Una decisione che fa il paio con altri episodi stagionali in cui Di Gregorio è rimasto impotente in presenza di tiri particolarmente pericolosi.

Fiorentina-Juventus, Di Gregorio nel mirino della critica: il motivo

No, non siamo in presenza di un caso Di Gregorio anche perché il portiere bianconero dopo un inizio di stagione piuttosto complicato ha fornito prove solide e concrete. Tuttavia, i tifosi della Juventus si aspettano qualcosa in più dal loro estremo difensore. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Staremo a vedere quali saranno le risposte fornite dall’estremo difensore bianconero nelle prossime uscite. Il campo, come sempre, sarà il solo giudice supremo.

Gestione cookie