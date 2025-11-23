Una Juve più Giovane: soldi e contropartita per battere l’Inter

Assalto all’attaccante brasiliano esploso a Verona

Una Juve un po’ più giovane, una Juve più Giovane. Di nome e di fatto. Giovane Santana do Nascimento, c’è anche lui nel mirino dei bianconeri in vista del prossimo calciomercato estivo.

Approdato al Verona l’estate scorsa e a costo zero, fino a oggi col Parma il classe 2003 brasiliano aveva realizzato soltanto 1 gol. Un gol, ma all’Inter, in una partita che i nerazzurri hanno vinto solo a pochi secondi dalla fine grazie alla sfortunata autorete di Frese.

Quel gol dell’ex Corinthians, insomma, è stato a un passo dall’essere pesantissimo. Resta comunque prestigioso, oltre che emblematico del valore del ragazzo che, in questa prima parte du stagione, ha fornito diverse prestazioni di ottimo livello.

Non può essere un caso il fatto che sia finito nel mirino di tutte le big, della stessa Inter in particolare ma pure della Juventus che l’estate prossima dovrà necessariamente cambiare qualcosa in attacco. Il primo problema? Chi al posto di Vlahovic.

Giovane alla Juve: affare con contropartita

Giovane sta per entrare ufficialmente nella scuderia di Beppe Riso, come noto legatissimo al Dt bianconer Modesto. La valutazione dell’attaccante è di 15/20 milioni di euro, ma chiaramente Comolli e soci potrebbero provare ad abbassarla inserendo una contropartita tecnica.

Chi? Per esempip Rohui, terzino sinistro svedese di origini marocchine. Il classe 2004 è ai margini della squadra di Spalletti. Non è ai margini, ma neanche centrale nel progetto il 2006 montenegrino Vasilije Adzic. Potrebbe essere lui a finire nell’operazione col Verona.