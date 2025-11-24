L’esonero scuote la Juventus: come cambia il futuro di Yildiz

La “Vecchia Signora” è coinvolta nell’effetto domino che riguarda il suo numero 10: l’ultimo intreccio

Piuttosto in ombra anche contro la Fiorentina, Kenan Yildiz è chiamato a prendersi sulle spalle una squadra che non può prescindere dalle sue giocate. Nelle ultime settimane – però – l’attaccante turco sta faticando e non poco a replicare i buoni spunti offerti all’inizio della stagione. Gli spifferi e le indiscrezioni di mercato, intanto, continuano a tenere banco.

Con la trattativa per il rinnovo del contratto ancora tutta da definire, il numero 10 è infatti finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato calamitando l’interesse di molti club in giro per l’Europa.

Tra le squadre interessate all’ex gioiello del Bayern Monaco – non è un mistero – figura anche il Liverpool che su espressa indicazione di Slot ha cominciato a sondare il terreno per capire i margini di manovra.

Ribaltone sulla panchina della big: coinvolto anche Yildiz

Gli ultimi deludenti risultati ottenuti da Salah e compagni hanno reso però piuttosto traballante la panchina dell’ex allenatore del Feyenoord. Undicesimi in campionato staccati di undici punti dall’Arsenal capolista, i Reds stanno trovando più continuità solo in Champions League.

Un bottino comunque troppo magro per una squadra che – complice anche una sessione estiva di calciomercato esaltante – partiva con altre ambizioni solo qualche settimana fa.

Che il possibile esonero di Slot si ripercuota anche nella scelta del Liverpool di affondare o meno il colpo per Yildiz? Uno scenario da non trascurare a priori: la Juve, intanto, osserva il da farsi puntando a definire un rinnovo divenuto improvvisamente complesso e articolato.