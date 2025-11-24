Yildiz già a gennaio: cessione in Arabia e maxi offerta alla Juve

Dall’Inghilterra: incontro a Torino con l’entourage

Tra i peggiori a Firenze, Kenan Yildiz è sempre al centro dei rumors di calciomercato. Gli ultimi, manco a dirlo, arrivano dall’ Inghilterra e ipotizzano addirittura un suo addio alla Juve già nella prossima finestra di gennaio.

Per il numero 10 bianconero sarebbe pronta a muoversi l’Arsenal di Arteta, prima in Premier e nella League Phase di Champions dopo le prime quattro giornate, assieme a Inter e Bayern.

Si parla di un incontro avvenuto di recente a Torino tra emissari dei Gunners e l’entourage del classe 2005 nato in Germania.

Il club londinese si starebbe muovendo in grosso anticipo per cercare di anticipare una concorrenza che, come noto, include adesso pure Real Madrid e Barcellona.

Yildiz-Arsenal, assalto a gennaio se parte Gabriel Jesus

L’Arsenal potrebbe affondare il colpo già a gennaio qualora riuscisse a piazzare altrove Gabriel Jesus, ormai del tutto fuori dai piani di Arteta.

Il brasiliano ex Gremio e Manchester City potrebbe ricevere qualche grande offerta dalla Saudi Pro-League e lasciare Londra nel bel mezzo della stagione.

Certo, sarebbe a dir poco sorprendente se la Juve decidesse di cedere Yildiz nel mercato di riparazione.

Più verosimile un addio, nel caso ugualmente traumatico, nella prossima finestra estiva, dopo magari uno stop definitivo alle trattative per il rinnovo. In tal senso sta cominciando a tirare una brutta aria.