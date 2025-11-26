Juve, il nuovo Icardi al posto di Vlahovic: anticipo secco sul Milan

Già 7 gol quest’anno. Un passato nelle giovanili dell’Inter

Se non puoi arrivare all’originale, be’ allora prendi la copia. Parola brutta, per carità: meglio l’etichetta del nuovo, del ‘nuovo Icardi’. Alla Juve può fare molto comodo, considerato che a fine stagione dovrebbe arrivare il divorzio con Dusan Vlahovic.

A proposito di divorzi, a giugno dovrebbe esserci pure quello tra Mauro Icardi e il Galatasaray. L’amore è agli sgoccioli, con il club giallorosso che si già messo con un altro: un tale Victor Osimhen, pagato 75 milioni di euro senza contropartite. Ripetiamo: senza contropartite.

Di recente Icardi è stato accostato pure ai bianconeri, ma francamente ci stupirebbe non poco un suo approdo alla Continassa. Il rosarino spegnerà a breve 33 candeline, a modo suo è una prima donna che, questo è sicuro, non si farebbe bastare 3-4 milioni per tornare a giocare in Serie A.

Non ci meraviglierebbe, invece, se Comolli provasse a prendere un altro centravanti che sta esplodendo nel nostro campionato. Un centravanti (naturalizzato) argentino che somiglia un po’ allo stesso Icardi: parliamo di Matteo Pellegrino, classe 2001 del Parma.

Pellegrino, dalle giovanili dell’Inter alla Juve per il dopo Vlahovic

Un passato nelle giovanili dell’Inter, quest’anno Pellegrino ha già messo a segno 7 gol tra campionato e Coppa Italia. L’ultimo, anzi gli ultimi due domenica contro il Verona al Bentegodi.

Forte di testa, freddo sotto porta: Pellegrino potrebbe essere una grande alternativa nell’attacco bianconero che verrà. Su di lui c’è il Milan, ma la Juve può vantare sicuramente un canale privilegiato con l’ex Cherubini, attuale AD Parma. Sarebbe un’operazione da 15/18 milioni, un’operazione che potrebbe allargarsi andando a includere Bernabé. Il famoso regista…