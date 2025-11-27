Kone-Juve a sorpresa: ecco come Comolli batte l’Inter

Il mediano della Roma piace dai tempi in cui indossava la maglia del Borussia M’Gladbach

Kone, c’è anche la Juve. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno i bianconeri di nuovo sul mediano francese in forza alla Roma. È stato un obiettivo prima che si trasferisse in Serie A e in giallorosso, parliamo di quando ancora vestiva la maglia del Borussia M’Gladbach.

Sarebbe un interesse in ottica estate 2026, considerato che a gennaio la priorità sarà un regista. In tal senso si brancola ancora nel buio, con la sensazione che potremmo assistere al primo vero scontro, di mercato ma anche di filosofia, tra Luciano Spalletti e Damien Comolli.

Il tecnico bianconero vorrebbe un giocatore fatto e finito, pronto subito e che già conosce il campionato italiano. Meglio ancora se ha già lavorato con lui: il nome che si fa con insistenza, non a caso, è quello di Marcelo Brozovic in scadenza con l’Al-Hilal.

L’AD preferirebbe, invece, un profilo più giovane e rivendibile. In tal senso occhio a Bernabé del Parma, 24enne spagnolo come l’altro play che intriga molto: Mendoza dell’Elche, ventenne nel mirino già dei top club, su tutti il Real Madrid, e con una clausola da 20 milioni valida pure a gennaio.

Juve, contropartita e grande cessione per finanziare l’affare Kone

A prescindere dalla permanenza o meno di Spalletti, un mediano con le caratteristiche di Kone farebbe comodossimo anche alla Juventus.

Il problema, Inter a parte, è il prezzo: la Roma partirebbe da una richiesta di 50/60 milioni, comunque destinata a scendere dato che i capitolini saranno chiamati a fare cassa per restare nei confini del Fair Play Finanziario.

Comolli potrebbe mettere sul piatto soldi e una contropartita tecnica, ovviamente che possa essere di gradimento alla Roma stessa, anzi in primis a Gian Piero Gasperini.

L’operazione Kone potrebbe essere finanziata da una cessione importante a centrocampo, di Locatelli per esempio ma pure di Khephren Thuram.