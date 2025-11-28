Allegri insiste per Vlahovic (a zero): l’offerta per strappare il sì del serbo

Il tecnico del Milan è convinto di risolvere il problema centravanti con l’ingaggio del serbo in scadenza con la Juve

Nonostante le recenti dichiarazioni, ma le ultime di Comolli non sono sembrate proprio di grande apertura al rinnovo, Dusan Vlahovic resta destinato a lasciare la Juve al termine della stagione.

A lasciarla a costo zero, poco più di quattro anni dopo l’investimento da circa 90 milioni per strapparlo alla Fiorentina e alla concorrenza di alcune big straniere.

Vlahovic ambisce a trasferirsi in un top club europeo: il suo sogno si chiama Barcellona, dove andrebbe a raccogliere la pesante eredità di Robert Lewandowski, in scadenza anche lui a giugno e un nome per il Milan 2026/2027.

A proposito dei rossoneri, le ultime di calciomercato danno Allegri sempre principale sponsor di un Vlahovic a Milanello a partire della prossima estate. Il problema centravanti sarebbe convinto di risolverlo con l’attaccante già allenato alla Continassa.

Già in quella scorsa Tare ha avuto contatti fitti con l’agente del serbo, Darko Ristic, soltanto che non vi erano i margini per un accordo. In primis, perché il classe 2000 di Belgrado aveva manifestato l’intenzione di rimanere a Torino un altro, o meglio un ultimo anno per poi andarsene gratis nel 2026.

Il Milan può ripiazzarsi in seconda fila, pronto all’assalto e a chiudere qualora per Vlahovic sfumassero Barcellona, Bayern Monaco e qualche soluzione in Premier di alto cabotaggio. Al centravanti serbo non dispiacerebbe restare in Italia, non dispiacerebbe traslocare al Milan.

Il club di Red Bird potrebbe offrirgli un contratto quadriennale da circa 5/5,5 milioni di euro netti, poco meno di quanto guadagna l’amico Rafa Leao. Coi suoi circa 6 milioni, il portoghese è il calciatore più pagato dell’intera rosa. E questo ‘primato’ dovrebbe mantenerlo anche con l’eventuale arrivo del bomber bianconero.