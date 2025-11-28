Conte di nuovo alla Juventus? La risposta fa calare il sipario

L’ex allenatore bianconero continua a far parlare di sé orientando non pochi dibattiti: l’ultimo annuncio

Uno dei temi che nelle ultime settimane ha inevitabilmente calamitato l’attenzione mediatica è quello che riguarda il futuro di Antonio Conte. Benché i due successi consecutivi contro Atalanta e Qarabag abbiano contribuito a far ritornare il sereno in casa Napoli, la situazione va comunque monitorata con attenzione.

Antonio Conte, allenatore del Napoli
Conte di nuovo alla Juventus? La risposta fa calare il sipario (Ansa Foto) – JuveLive.it

Anche per questo il profilo del tecnico pugliese è tornato ad essere accostato – sia pure in modo piuttosto timido – anche alla Juventus. Spifferi che, come prevedibile, non sono affatto passati inosservati. Intervistato ai microfoni di Virgilio Sport, Michelangelo Rampulla ha detto la sua sull’argomento:

Conte non ha bisogno di presentazioni; per ricostruire è l’uomo giusto, ti porta ad alzare sempre l’asticella. Stiamo parlando di uno dei migliori allenatori a livello mondiale, qualsiasi società lo vorrebbe”.

Juventus, prima Conte e poi Yildiz: Rampulla a ruota libera

Rampulla si è poi soffermato anche su Yildiz il cui ingresso in campo ha contribuito a stravolgere l’inerzia del match contro il Bodo Glimt: “Kenan è stato incisivo creando superiorità numerica con la sua tecnica; è fondamentale per la squadra. Come Del Piero? Credo sia difficile, ma non è giusto fare paragoni”.

Immancabile poi un giudizio dell’ex estremo difensore bianconero su Michele Di Gregorio, oggetto di molte critiche nelle ultime settimane a causa di alcune prestazioni non proprio convincenti: “La Juve ha due portieri affidabili, è in buone mani: entrambi meriterebbero di essere titolari”.

