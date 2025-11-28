Conte di nuovo alla Juventus? La risposta fa calare il sipario

L’ex allenatore bianconero continua a far parlare di sé orientando non pochi dibattiti: l’ultimo annuncio

Uno dei temi che nelle ultime settimane ha inevitabilmente calamitato l’attenzione mediatica è quello che riguarda il futuro di Antonio Conte. Benché i due successi consecutivi contro Atalanta e Qarabag abbiano contribuito a far ritornare il sereno in casa Napoli, la situazione va comunque monitorata con attenzione.

Anche per questo il profilo del tecnico pugliese è tornato ad essere accostato – sia pure in modo piuttosto timido – anche alla Juventus. Spifferi che, come prevedibile, non sono affatto passati inosservati. Intervistato ai microfoni di Virgilio Sport, Michelangelo Rampulla ha detto la sua sull’argomento:

“Conte non ha bisogno di presentazioni; per ricostruire è l’uomo giusto, ti porta ad alzare sempre l’asticella. Stiamo parlando di uno dei migliori allenatori a livello mondiale, qualsiasi società lo vorrebbe”.

Juventus, prima Conte e poi Yildiz: Rampulla a ruota libera

Rampulla si è poi soffermato anche su Yildiz il cui ingresso in campo ha contribuito a stravolgere l’inerzia del match contro il Bodo Glimt: “Kenan è stato incisivo creando superiorità numerica con la sua tecnica; è fondamentale per la squadra. Come Del Piero? Credo sia difficile, ma non è giusto fare paragoni”.

Immancabile poi un giudizio dell’ex estremo difensore bianconero su Michele Di Gregorio, oggetto di molte critiche nelle ultime settimane a causa di alcune prestazioni non proprio convincenti: “La Juve ha due portieri affidabili, è in buone mani: entrambi meriterebbero di essere titolari”.