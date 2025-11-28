Xabi Alonso spinge, assalto Real a Yildiz: scambio folle con la Juve

Il tecnico del Madrid è un grande estimatore del numero 10 bianconero
Xabi Alonso è già in bilico a causa dei suoi rapporti tutt’altro che idilliaci con alcuni big dello spogliatoio, vedi Vinicius jr, eppure alcune fonti spagnolo lo danno pienamente coinvolto nelle strategie future del Real Madrid.
Strategie di mercato, chiaramente, con il tecnico spagnolo che starebbe continuando a fare il nome di Kenan Yildiz. A quanto pare la stima per il turco risale già a quando allenava il Bayer.
Se i risultati staranno dalla sua parte, Xabi Alonso potrebbe essere accontentato. Del resto il Madrid ha bisogno di dare una rinfrescata alla squadra, partendo però dalla difesa dove potrebbe arrivare Upamecano a zero.
A centrocampo, invece, è previsto il ritorno di Nico Paz, esploso e maturato al Como. Le ‘Merengues’ possono riprenderselo attivando l’opzione da circa 10 milioni.
E in attacco? Magari un nuovo centravanti, o meglio dire un’alternativa valida a Mbappé con caratteristiche più da punta rispetto al francese ex PSG.
Poi, chissà, proprio il numero dieci bianconero che ancora non ha messo la firma sull’ormai famoso prolungamento contrattuale con annesso innalzamento dello stipendio.
Resta la distanza tra domanda – nuovo ingaggio da circa 6/7 milioni – e offerta che, almeno per ora, rimane piuttosto misteriosa. Ammesso che ci sia…
Da Madrid: scambio Rodrygo-Yildiz con la Juve
Sussurri dalla Spagna su quella che potrebbe essere l’offerta, forse la prima che potrebbe mettere sul tavolo il Madrid per Yildiz. Un’offerta folle di scambio.
Uno scambio col signore qui in alto: Rodrygo Rodrygo Silva de Goes, noto semplicemente come Rodrygo. 25 anni a gennaio, il brasiliano non rientra nei piani futuri di Xabi Alonso e, forse, del Real Madrid stesso. Uno scambio, comunque, verrebbe rispedito al mittente dai bianconeri.
Motivo? Semplice: l’ingaggio da circa 7 milioni di euro netti. Yildiz partirebbe, per il Real o un’altra destinazione, solamente dinanzi a una proposta davvero irrifiutabile senza contropartite.