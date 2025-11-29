Bernardo Silva alla Juve? “C’è un’ipotesi sempre più concreta”

Il portoghese è in scadenza di contratto con il Manchester City

Trentadue anni il prossimo agosto, in scadenza di contratto a giugno: forse il ciclo di Bernardo Silva al Manchester City, un ciclo straordinario con 17 titoli conquistati, è giunto davvero alla fine.

Da qualche mese e in questi giorni si parla di un suo possibile approdo in Serie A, sulle orme dell’ex compagno e amico De Bruyne. Nello specifico alla Juve, alla quale un giocatore della sua classe ed esperienza farebbe molto comodo.

Bernardo Silva in azione
Bernardo Silva alla Juve? “C’è un’ipotesi sempre più concreta” (AnsaFoto) – Juvelive.it

Farebbe molto comodo a Spalletti, o chi per lui visto che sulla permanenza del tecnico nessuno mette la mano sul fuoco.

Specie in Champions League, dove i bianconeri continuano ad arrancare. In casa del Bodo, martedì scorso, Perin e compagni sono stati a un passo da una figuraccia planetaria.

Bernardo Silva alla Juventus a giugno e a costo zero, le possibilità ci sono ma ora sarebbe sbagliato andare oltre. È presto, troppo presto, come ha sottolineato anche Fabrizio Romano sul suo canale Youtube.

“In questo momento non sta trattando con nessuna squadra italiana, né siamo già a livello di operazione partita o di discorsi avviati”.

Romano conferma però che l’addio al City di Guardiola, dopo oltre nove anni, è uno scenario vicino alla realtà: “La strada che porta Bernardo Silva a uno svincolo dai ‘Citizens’ a parametro zero si fa sempre più concreta.

Anche dal club filtra un po’ la sensazione che questa possa essere la sua ultima stagione a Manchester. Magari a gennaio, febbraio o marzo inoltrato capiremo di più a livello ufficiale, ma oggi la sensazione che Bernardo Silva possa andar via a zero esiste”.

