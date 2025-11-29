Bremer via dalla Juve a gennaio: c’è lo zampino di Paratici

Operatosi a ottobre, il centrale brasiliano ha un contratto fino al 2029 e una clausola da 60 milioni

Spalletti avrà soprattutto bisogno di Bremer, del vero Bremer per provare a tenersi stretta la Juve. Fuori del tutto da ottobre a causa dell’intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale, il brasiliano punta a rientrare prima della fine dell’anno.

Addirittura si parla di ritorno a disposizione per il big match col Napoli del grande ex Antonio Conte, in programma al ‘Maradona’ il 7 dicembre. Staremo a vedere, ma il brasiliano sta accelerando i tempi, a dispetto del piano di recupero originario che prevedeva il suo rientro a gennaio.

A gennaio, proprio quando scatterà il calciomercato invernale che, un po’ a sorpresa, potrebbe vederlo protagonista. Già, perché nelle scorse ore hanno ripreso forza i rumors che lo danno nel mirino di un paio di top club inglesi: Manchester United e, soprattutto, Tottenham, nono in classifica ma con appena tre punti dalla zona Champions.

In casa ‘Spurs’ ha appena fatto ufficialmente ritorno Fabio Paratici, dopo la squalifica per plusvalenze fittizie ai tempi… Della Juventus. L’ex Football director bianconero è un grande estimatore di Bremer, e a quanto pare vorrebbe provare a portarlo a Londra.

Il contratto di Bremer scade a giugno 2029, con clausola di circa 60 milioni di euro. Considerati i guai fisici dell’ex Torino, Paratici potrebbe presentare una proposta di gran lunga inferiore. Magari da 40/45 milioni.

In ogni caso la Juve si opporrebbe in maniera netta alla cessione, perlomeno a gennaio, del leader della sua difesa, di un giocatore troppo importante per privarsene nel bel mezzo della stagione.