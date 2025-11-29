Nuovo attaccante per la Juventus: ha rotto con il suo club

Scacco matto Comolli e nuova svolta: la pista che accende i radar della Juve

Sarà una sessione invernale di calciomercato sui generis per la Juventus, a caccia di innesti importanti con cui riuscire a completare un organico. In caso di partenze di un certo tipo, ad esempio, non sono esclusi nuovi innesti anche in zona offensiva.

Rientra proprio in quest’alveo l’ultima indiscrezione riferita da Fabrizio Romano che – facendo il punto della situazione sulle eventuali mosse di Comolli – ha lanciato con forza l’ipotesi Fabio Silva per la Juventus.

L’attaccante portoghese – il cui primo scorcio di stagione con la maglia del Borussia Dortmund è stato tutto tranne che positivo – avrebbe infatti cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. In un ventaglio di opzioni ancora tutto da definire, occhio alle possibili mosse della Juve.

Desideroso di cambiare aria già a gennaio, Fabio Silva potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per “Madama” già a gennaio nel caso in cui i gialloneri dovessero aprire a formule accomodanti. Ricordiamo – però – come il classe 2002 sia entrato in tempi e in modi diversi anche nei radar di Milan e Roma che potrebbero ritornare a monitorare il da farsi.