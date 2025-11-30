Il nuovo Tonali per Spalletti: affare record a gennaio

Il timbro di Comolli, stavolta ben consigliato dai suoi algoritmi

Il nuovo Tonali, ma anche il nuovo Calhanoglu per Spalletti. E già a gennaio, nel calciomercato invernale praticamente alle porte.

L’affare che può mettere in piedi Comolli, stavolta ben ‘consigliato’ dai suoi algoritmi, sarebbe di quelli importanti sia per il presente che per il futuro della Juventus.

Calciomercato.it conferma l’interesse del club bianconero per Alex Toth, il miglior talento del calcio ungherese. Ma anche il calciatore più giovane della Nazionale guidata dal nostro Marco Rossi.

Giovane e forte, con mezza Europa praticamente sulle sue tracce. Dalla Premier alla Bundesliga passando per Liga e Serie A, il ragazzo ha stregato tutti.

Toth è un calciatore di grande qualità, un po’ regista e un po’ mezz’ala, motivo per cui è stato anche paragonato al play dell’Inter e all’ex centrocampista del Milan attualmente al Newcastle.

Juve, soldi ben investiti per Toth: cessione record in Ungheria

Toth potrebbe lasciare il Ferencvaros già a gennaio, ma per il sì della società ungherese occorrerebbe una proposta superiore ai 10 milioni di euro. Ci esponiamo: sarebbero soldi ben investiti.

La cessione di Toth diventerà quella record per la la Nemzeti Bajnoksag, il massimo campionato ungherese. Attualmente quella più onerosa l’ha realizzata sempre il Ferencvaros nel 2024, Lisztes all’Eintracht Francoforte per 6 milioni di euro.