Juve, affare col Borussia Dortmund a gennaio: “Possibilità concreta”

Una operazione senza senso per il club bianconero

Non è un emergenza come il regista, ma è chiaro che almeno un nuovo attaccante la Juve dovrà prenderlo. Già a gennaio, qualora Jonathan David dovesse chiedere di andar via considerato il pochissimo spazio trovato fin qui.

Per la prossima stagione, invece, potrebbero servirne non meno di due, visto che quasi sicuramente Vlahovic andrà via a costo zero. A proposito di punte, occhio al possibile affare col Borussia Dortmund.

Non è la prima volta che il nome di Fabio Silva gravita attorno alla Serie A: nel recentissimo passato è stato nel mirino di Milan e Roma.

In estate il portoghese ha lasciato il Wolverhampton per giocare di più: il Borussia Dortmund, che ci ha investito circa 20 milioni, e la Bundesliga sembravano le soluzioni migliori, invece fin qui si sono dimostrate quelle sbagliate.

Sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha detto che il classe 2002 potrebbe lasciare la Germania già nell’ormai imminente finestra invernale: “Non sta giocando, sta faticando molto e sta pensando di andarsene a gennaio. L’addio è una possibilità concreta”.

Fabio Silva non da Juve

Anche la Juve stessa, secondo Romano, è potenzialmente in corsa per Fabio Silva: “Ci sono diverse squadre interessate a prendere un attaccante, tra queste la Juventus”.

Quella di Fabrizio Romano appare più una ‘sponsorizzazione’ di Fabio Silva che una vera e propria notizia di calciomercato. Spalletti cosa dovrebbe farci con il portoghese, che peraltro ha dimostrato di non essere all’altezza per determinati livelli?