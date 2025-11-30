Juventus in scacco: il City piomba sul nuovo Pedri

I bianconeri devono fare i conti con una concorrenza sempre più folta: la scelta è ricaduta su di lui

Tre punti ma anche tanti, troppi interrogativi per una Juventus ancora in via di guarigione. Che la sessione invernale di calciomercato possa aiutare Luciano Spalletti nel processo di amalgama della nuova squadra è ancora prematuro affermarlo; sta di fatto, però, che i bianconeri stanno cominciando a sondare diverse piste.

A tal proposito il reparto cerchiato in rosso dall’area tecnica della “Vecchia Signora” è sicuramente il centrocampo. Nel ventaglio di nomi attenzionato da Comolli – ad esempio – figura anche Rodrigo Mendoza. Il Nazionale spagnolo Under 21 – che si sta mettendo in mostra tra le file dell’Elche a suon di prestazioni importanti – ha calamitato l’interesse di molte big in giro per l’Europa.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, intenzionati a far saltare il banco nel caso in cui si aprissero i presupposti giusti, anche Manchester City e Real Madrid avrebbero lanciato segnali di apprezzamento per Mendoza.

In particolare – su input dai piani alti – l’area scouting dei Citizens si sarebbe già mossa per monitorare da vicino il gioiellino iberico, ingolosita all’idea di poter battere sul tempo una concorrenza che si preannuncia comunque piuttosto folta.