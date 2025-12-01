Yildiz-Vinicius, super intreccio di mercato: Arabia e Real Madrid

Il numero 10 della Juve al posto del brasiliano: i dettagli

La Juve nel futuro di Yildiz? Diciamo che per i bianconeri non sarà facile tenersi stretto il talento turco, che sabato con una doppietta ha praticamente vinto da solo la partita col Cagliari. Non sarà facile, perché per il classe 2005 c’è la fila. Soprattutto, c’è anche il Real Madrid.

Le ‘Merengues’ sembrano essere nell’anticamera di una vera e propria rivoluzione, che potrebbe coinvolgere tutti i reparti della squadra di Xabi Alonso, già in discussione.

In attacco viene messa i dubbio la permanenza di un certo Vinicius jr, che con l’arrivo di Mbappe ha perso centralità nel progetto tecnico. Inoltre i suoi rapporti col tecnico spagnolo non sarebbero il massimo della vita.

Così per il brasiliano ha ripreso quota la pista saudita, Al-Ahli non solo. L’estate scorsa era pronto per lui un assegno stratosferico, qualcosa come 1 miliardo di euro in cinque anni e un ruolo da Ambasciatore per il Mondiale del 2034. Il classe 2000 esploso nel Flamengo ha detto no, un no a quanto pare non definitivo.

Cifre astronomiche per Vinicius jr: Kenan Yildiz al suo posto

Florentino Perez potrebbe mettere a segno un’operazione storica, in uscita, per il Madrid. 150/200 milioni di euro per il cartellino di Vinicius, cifre astronomiche che permetterebbero al club spagnolo di rinforzare a dovere la squadra.

Parte del ricavato, diciamo un’ottantina di milioni, dalla vendita di Vinicius, il Madrid potrebbe indirizzarlo proprio a Torino, proprio per Kenan Yildiz. La Juve, a maggior ragione se non dovesse trovare un accordo per il rinnovo, potrebbe dare il via libera più o meno a malincuore.