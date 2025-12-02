Dall’Inter alla Juve, affare da 40 milioni a gennaio: Spalletti rovescia tutto

Chivu spinge affinché l’affare venga chiuso già nel mercato invernale

Un mediano per Spalletti, uno di quelli che dà sostanza al centrocampo. E anche qualche gol, che non guasta mai e che farebbero comodi a una Juve rimasta abbastanza indecifrabile pure con l’addio di Tudor.

Il mercato di gennaio si avvicina, un mercato in cui la Juventus è attesa tra le protagoniste. Possibile, per non dire certo un intreccio con l’Inter: tra gli agenti al lavoro c’è quello di Ederson, che punta a lasciare l’Atalanta tra la finestra invernale e la prossima estiva.

In scadenza nel 2027 e non intenzionato a rinnovare, Ederson potrebbe essere offerto in Italia proprio alle due grandi rivali. Ai nerazzurri piace da tempo e Chivu continua a volere un centrocampista con le sue caratteristiche. Mentre per quanto riguarda Spalletti, sappiamo che le sue priorità sono altre.

Anzi, la priorità nota un po’ a tutti: un regista. Il massimo per Spalletti sarebbe probabilmente Marcelo Brozovic, già allenato all’Inter.

È proprio grazie all’allenatore di Certaldo che il croato è diventato uno dei migliori playmaker al mondo. Comolli preferirebbe però puntare su un profilo più giovane, e anche molto meno costoso lato ingaggio.

L’Ad neanche su Ederson andrebbe, considerato che l’Atalanta chiederebbe almeno una quarantina di milioni. L’operazione è comunque stoppata in partenza dal no di Spalletti, il quale vuole assolutamente un regista.