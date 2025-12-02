L’annuncio su Vlahovic che spazza ogni dubbio: decisione presa

Ecco cosa cambia per il mercato dei bianconeri
Due-tre mesi di stop per Vlahovic. Almeno due-tre mesi… “Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.
Così recitava ieri il comunicato della Juve dopo gli esami a cui si era sottoposto il serbo, uscito infortunato dalla gara di sabato scorso contro il Cagliari.
Una bella mazzata per la Juventus, che ora potrebbe essere obbligata ad anticipare l’acquisto di un erede del bomber di Belgrado nel prossimo calciomercato di gennaio.
Un gennaio che poteva vedere protagonista anche lo stesso Vlahovic, in scadenza a giugno e a questo punto sempre più destinato a salutare a parametro zero.
Esisteva la possibilità di uno scambio con Vlahovic proprio nella finestra invernale. Uno scambio in Premier o addirittura in Serie A, per esempio con il Milan di Allegri. E nello specifico con Santiago Gimenez.
Naturalmente non sarebbe stato alla pari: Vlahovic al Milan a titolo definitivo, anche perché impossibile un’altra formula, il messicano alla Juve anche in prestito con diritto di riscatto. O magari anche con obbligo condizionato a un determinato numero di presenze.
Parliamo comunque del nulla, aria fritta perché il ko di Vlahovic chiude ogni discorso, ogni ipotesi o scenario di mercato. Dusan chiuderà la stagione a Torino per poi dire addio.