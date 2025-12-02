Scelto l’erede di Vlahovic: Comolli lo riporta in Serie A

L’intreccio porta l’attaccante nuovamente in cima alla lista dei desideri del club bianconero: ecco cosa sta succedendo

Il grave infortunio accorso a Dusan Vlahovic cambierà in maniera inevitabile le strategie di mercato della Juventus. Non è da escludere – infatti – che i bianconeri vadano a caccia di qualche occasione in prestito con cui rimpolpare un reparto che si ritrova privo della sua pedina più decisiva.

E chissà che Comolli non decida di battere una pista esplorata in tempi e in modi diversi da Cristiano Giuntoli. Ci stiamo riferendo all’opzione Zirkzee che, decisivo nell’ultima sfida di Premier del Manchester United, ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Rispetto a qualche settimana fa, i Red Devils hanno aperto in maniera convinta all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Che questo possa essere il preludio della buona riuscita di un’ipotetica operazione non è dato saperlo; sta di fatto, però, che le chances di vedere nuovamente in Serie A Zirkzee sono salite in maniera esponenziale.

Ricordiamo, però, che sull’ex attaccante del Bologna è forte soprattutto l’interessamento della Roma, intenzionata a regalare a Gasperini un centravanti atipico con cui “combattere” la penuria di gol del reparto offensivo giallorosso.